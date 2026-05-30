JW: В ЕС задумались об остановке финансирования Украины

Некоторые страны Евросоюза больше не хотят поддерживать Украину и финансировать ее, так как не видят никаких перспектив. На это указывает заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией, пишет Junge Welt.

Газета отмечает, что 28 мая в ЕС обсуждали, готовы ли они к переговорам с Россией и какие вопросы должны подниматься в ходе переговорного процесса. «Тот факт, что ... Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года», — говорится в материале.

При этом, пишет автор, руководство ЕС стремится к срыву диалога с Москвой и для этого ставит заведомо невыполнимые требования. Например, напоминает JW, Каллас заявляла о намерении настаивать на военных ограничениях для России в случае начала переговоров по Украине, а подобные требования оторваны от политической реальности.

JW допускает, что на самом деле руководство ЕС не хочет никаких переговоров, и их устраивает, что «украинское руководство уничтожает собственный народ и страну».

Ранее Каллас заявляла, что ЕС должен надавить на страны, которые продолжают сотрудничать с Россией.