«Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения к ЕС». Путин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал, что ждет Армению при выходе из Евразийского экономического союза и стремлении к евроинтеграции.

Ереван при выходе из ЕАЭС потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, предупредил глава государства.

Мы вынуждены будем где-то — не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу в данном случае с Арменией в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть Владимир Путин президент России

Армения также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России, добавил российский лидер. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14 процентов ВВП. Путин подчеркнул, что цены на энергоносители в Армении и Европе несопоставимы.

Путин провел параллели между Украиной и Арменией

Кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении, отметил Путин.

Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас во власти, на вас лежит ответственность за принятие решения (...) Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС Владимир Путин президент России

В пример российский лидер привел гармонизацию законодательства в соответствии с нормами ЕАЭС и ЕС. Например, фитосанитарные нормы в объединениях совершенно разные: в ЕАЭС они гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

Путин также подчеркнул, что российский и армянский народы связывают узы дружбы и особые отношения на протяжении веков.

Путин призвал Армению подумать, куда она будет поставлять товары

Президент также призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решить разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с Евросоюзом.

В частности, Путин поразмышлял о последствиях такого шага для Армении — будет прекращено признание документов в области технического регулирования и фитосанитарных норм.

Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать Владимир Путин президент России

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Одновременное нахождение постсоветской страны в ЕАЭС и ЕС — невозможно, предупреждали в Кремле, призывая власти Армении определиться с выбором. Одним из главных последствий для Еревана в случае выхода из ЕАЭС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала приостановку долгосрочного соглашения о поставках российского газа по льготной цене.

Лидеры ЕАЭС выступили за проведение референдума в Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза выступили за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны. Текст совместного заявления опубликовали в Кремле.

Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза заявление лидеров ЕЭАС

В заявлении также указано, что члены Евразийского межправительственного совета (орган ЕАЭС, состоящий из премьер-министров стран-участниц) в декабре 2026 года доложат о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия договора об участии в ЕАЭС.

Лукашенко высказался о членстве Армении в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС не хотят выхода Армении из объединения, однако готовы уважать решение Еревана.

Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего евразийского союза. В то же время мы уважаем выбор Армении. Мы уважаем выбор народа Армении

Лукашенко отметил, что страны объединения не смогут выступать против выбора армянского народа. Он также подтвердил, что участники саммита поддерживают идею проведения референдума.

