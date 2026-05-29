16:57, 29 мая 2026

Стали известны подробности заявления лидеров ЕАЭС об Армении

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции страны. Текст опубликован на сайте Кремля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о принятии заявления президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в отношении Армении. Тогда его содержание не разглашалось.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в тексте документа.

В заявлении также указано, что члены Евразийского межправительственного совета (орган ЕАЭС, состоящий из премьер-министров стран-участниц) в декабре 2026 года доложит о возможных последствиях приостановки в отношении Армении действия договора об участии в ЕАЭС.

Ранее заменяющий премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите ЕАЭС в Астане вице-премьер страны Мгер Григорян заявил, что Армения намерена дальше добросовестно работать в рамках объединения. По его словам, Ереван неоднократно подтверждал свою приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках экономического союза.

