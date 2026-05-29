Представитель Армении перед Путиным высказался о планах страны на ЕАЭС

Григорян: Армения намерена дальше работать в рамках ЕАЭС

Армения намерена дальше добросовестно работать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на саммите организации, его слова в своем Telegram-канале приводит Armenpress.

«Республика Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств — членов ЕАЭС», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Ереван неоднократно подтверждал свою приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках организации в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития страны и региона.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил сложившуюся в российско-армянских отношениях ситуацию со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обмен мнениями был кратким.