Бывший СССР
17:56, 29 мая 2026

Лукашенко назвал Макрона аксакалом

Лукашенко назвал Макрона аксакалом в ЕС и призвал шевелиться
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лидера Франции Эммануэля Макрона аксакалом в Европейском союзе (ЕС) и призвал начинать шевелиться. Его цитирует БелТА.

Как рассказал белорусский политик в ходе пресс-подхода на саммите Евразийского экономического союза в Астане, он предложил французскому коллеге позвонить президенту России Владимиру Путину и приехать в Минск или Москву для проведения переговоров. Макрон же ответил, что ему надо посоветоваться в Евросоюзе. Лукашенко в ответ подчеркнул, что именно президент Франции в данном случае должен быть мотором процесса.

«Я говорю: подожди, ты — аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? [канцлер Германии Фридрих] Мерц — молодой совсем политик. [Премьер-министр Великобритании Кир] Стармер — тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты — аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого», — сказал Лукашенко.

Телефонная беседа глав двух государств состоялась 24 мая. Инициатором стала французская сторона. Белорусский лидер раскрыл подробности разговора.

