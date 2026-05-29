Путин объяснил реакцию ЕС на упавший в Румынии дрон

Путин: В ЕС любой дрон называют российским, а потом выясняется, что это не так

В Европейском союзе (ЕС) любой дрон сразу называют российским, а потом выясняется, что это не так. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, комментируя падение дрона в Румынии, передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что ранее на территорию Финляндии и Польши залетали украинские беспилотники. «Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — сказал он.

Путин добавил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки якобы российского дрона. Он подчеркнул, что никто не может говорить о его происхождении без экспертизы.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.