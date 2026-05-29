Путин раскрыл подробности о боях в зоне СВО

Путин: ВС России наступают по всем направлениям в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства пояснил, что ситуация в зоне боестолкновения, по его мнению, двигается к завершению.

«Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что потери и жертвы России в зоне спецоперации не напрасны. «Все наши потери, жертвы не напрасны, нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери», — сказал он.