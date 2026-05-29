Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:23, 29 мая 2026Путешествия

Пассажир испугал стюардесс своим видом после пластической операции и был снят с рейса

Стримера сняли с рейса из Таиланда после пластической операции из-за болезненного вида
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @androgenic_ / Tiktok

Пассажир испугал стюардесс Jetstar своим видом после пластической операции и был снят с рейса из Таиланда. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 27 мая. Сообщается, что 25-летний стример с ником looksmaxxer из Австралии сделал липосакцию талии и удалил жир из щек всего за четыре дня до вылета из страны Азии. В самолет он зашел почти полностью обвязанный в компрессионные повязки. Накануне в социальных сетях он делился, что ему трудно передвигаться самостоятельно после пластических операций.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Позже он рассказал подписчикам, что зашел в самолет, занял свое место и сразу уснул. Перед взлетом его разбудили взволнованные стюардессы, которые испугались его болезненного вида. Он говорил невнятно, из-за чего они сделали вывод, что ему нельзя лететь по состоянию здоровья. После этого молодой человек вступил с работниками авиакомпании в словесную перепалку. Среди его аргументов было то, что врач разрешил ему лететь, однако это не устроило стюардесс. Те в конечном итоге сняли стримера с рейса и заявили, что ему помогут с организацией вылета в ближайшее время.

Ранее подросток с синдромом Туретта крикнул «бомба» и был снят с рейса. Тогда его 16-летняя сестра села в самолет с друзьями семьи, а родители мальчика остались с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    НАТО выступила с заявлением о принадлежности залетевшего в Румынию дрона

    Наряд экс-первой ракетки мира на корте вызвал споры в сети

    Звезда «Клона» прошла 27 врачей и четыре ненужные операции до постановки верного диагноза

    Раскрыт размер комфортного платежа по ипотеке

    Раскрыта опасность гниющего в погребе картофеля

    Назван самый дорогой футбольный клуб мира

    Пассажир испугал стюардесс своим видом после пластической операции и был снят с рейса

    Профессор уголовного права российского университета отдал мошенникам миллионы

    Популярный российский комик рассказал о пьяной выходке с голым задом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok