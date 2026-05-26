Подросток с синдромом Туретта крикнул «бомба» и был снят с рейса

PYOK: British Airways засудили за отказ в посадке подростка с синдромом Туретта

Подросток с синдромом Туретта крикнул «бомба» и был снят с рейса авиакомпании British Airways. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Сообщается, что семья 13-летнего Мейсона заранее проинформировала авиакомпанию о неврологическом заболевании сына перед рейсом из Великобритании в Испанию. Сотрудники сопроводили отдыхающих через весь аэропорт, и известно, что мальчик кричал «бомба» в нескольких местах, в том числе при прохождении предполетного досмотра.

Тем не менее семье разрешили продолжить путешествие и пройти к гейту. Тогда сотрудник перевозчика подошел к мальчику, вытащил его из очереди и сообщил об отказе в посадке. Это решение объяснили соображениями безопасности. Тогда 16-летняя сестра Мейсона села на рейс с друзьями семьи, а родители подростка остались с ним. Уточняется, что им пришлось ночевать в аэропорту и покупать новые билеты на следующий день. В итоге семья решила засудить British Airways за дискриминацию сына.

Ранее в Великобритании сняли с рейса инвалида-колясочника. Ему отказали в посадке из-за того, что он не мог самостоятельно дойти до уборной.