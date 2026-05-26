Экстрасенсы назвали местонахождение пропавшего Героя России и причины его исчезновения

РГ: В поисках пропавшего Героя России Асылханова задействовали экстрасенсов

В поисках пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова задействовали экстрасенсов. Медиумы назвали местонахождение пропавшего военнослужащего и причины его исчезновения, пишет «Российская газета».

По одной из озвученных экстрасенсами версий, исчезновение военного «могло быть связано с неожиданным поступком людей из его окружения». Также экстрасенсы называли финансовые трудности или их ожидание в качестве предположения о причинах произошедшего.

Последнюю версию журналисты отвергли, сославшись на открытые данные об исполнительных производствах, где сведений о долгах Асылханова нет.

Кроме того, экстрасенсы считают, что пропавший военный может находиться в лесу или на территории вблизи водоемов.

Асылханов пропал в городе Юрга в Кемеровской области в начале апреля. Сообщалось, что он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. После этого его никто не видел. Власти заявили, что подробности поиска военнослужащего не разглашаются в интересах следствия.