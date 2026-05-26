15:40, 26 мая 2026

Криминальный авторитет потребовал от МВД России миллионы за бездействие

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов потребовал от МВД и Министерства финансов России 20 миллионов рублей в качестве морального вреда. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, в иске Морозов заявил, что, пока он отсутствовал, к нему в квартиру ворвались неизвестные, угрожали изнасиловать его жену и расправиться над ней, а после разбили лобовое стекло машины супруги, порезали колеса и повредили бампер.

На вызов сотрудники полиции не приехали. Из-за этого, по словам Морозова, он испытал «чувство обреченности, стыда, страха, унижения, беспомощности, разочарования, осознания своей неполноценности из-за наличия ограничений в праве на эффективную защиту». Бывший лидер ОПГ рассказал, что стал плохо спать и пошел к психологу и врачам.

Также иски по миллиону рублей подали жена Морозова и падчерица. После произошедшего они уехали в другой регион и, по их словам, теперь тоскуют по малой Родине, страдают от бессонницы и испытывают тревожность.

В исках Морозову и его семье отказали. Суд сослался на то, что закон не устанавливает точных временных рамок и полицейские прибыли на место для проверки. При этом была установлена вина дежурного — он не сообщил начальнику отдела о невозможности привлечь дополнительные силы и средства для незамедлительной проверки сообщения Морозова.

Александр Морозов отбыл наказание в виде 19 лет заключения за бандитизм, вымогательство и заказные расправы. После освобождения он основал религиозную организацию. Ранее Морозов подавал иски к певцам Григорию Лепсу и Сергею Шнурову, блогерам Mellstroy и Анастасии Ивлеевой, а также к бойцу СВО Александру Воложанину.

