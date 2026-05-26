Лондон ударил по пути обхода антироссийских санкций

Великобритания расширила санкции на 18 связанных с Россией физлиц и организаций

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении 18 физических и юридических лиц, связанных с Россией и крипто- и незаконными финансовыми сетями, которые Москва использует для обхода британских санкций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Речь идет о российской системе международных платежей А7, которая, как подчеркивают в Лондоне, активно использует финансовые системы Киргизии.

В том числе новыми участниками санкционного списка стали первый замегендиректора А7 Игорь Горин, замендиректора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян и сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев.

Ограничительные меры введены в отношении киргизских Евразийского сберегательного банка, ОАО «Государственная брокерская компания», USDKG, грузинских Aifory, Arvix и Rapira, панамской Huobi Global, сальвадорской Nueva Cryptologia, Sooty Limited с Маршалловых островов, а также британской Exmo Exchange.

Из российских юрлиц в списке значатся Diamant Estate, Trace Road и «Алистера». Целью новых санкций называется поддержка Украины на фоне ухудшения ситуации в российской экономике. В доказательство последнего утверждения в Лондоне указывают на ухудшение параметров макроэкономического прогноза правительства.