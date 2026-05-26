Сосновский маньяк сбежал из госпиталя после ранения на СВО

«Фонтанка»: В Ропше ищут сосновского маньяка, сбежавшего после ранения на СВО

В Ленинградской области ищут Андрея Кийко, известного как сосновский маньяк. Как пишет «Фонтанка», он сбежал из госпиталя после ранения в зоне специальной военной операции (СВО).

Андрей Кийко заслушал свой приговор в 2008 году. Тогда суд признал его виновным в 2 расправах, 11 разбоях, а также 8 изнасилованиях и действиях сексуального характера. Его приговорили к 22 годам лишения свободы, а спустя 15 лет срок увеличили на 3 года — добавили еще одну доказанную расправу.

В 2024 году осужденный заключил контракт с Минобороны России и отправился на СВО. В начале 2025 года его ранили. Мужчина был в нескольких госпиталях, а летом 2025 года пропал из больничной палаты в Кронштадте. Его поиски идут в поселке Ропша.

