В России объяснили отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева

Депутат Журова: ЕС до последнего демонстрирует солидарность с Киевом

Отказ Европейского союза (ЕС) эвакуировать своих дипломатов, несмотря на предупреждение МИД России, является более демонстрационным, чтобы показать свою солидарность с Киевом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение российского МИД об ударах по украинской столице. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Депутат обратила внимание на то, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, что дает уверенность европейским дипломатам в своей безопасности. Исключением могут стать лишь случаи, при которых сотрудники посольств переместятся на объекты, являющиеся целью российских войск, добавила она. Также Журова считает, что такой шаг мог быть демонстративным.

«Пока мирное соглашение не подписано, они должны поддерживать Украину, как и обещали. Но также все понимают, что мы не отступимся, пока не будет мирного соглашения, а им нужно нас держать, как они считают, в напряжении этой информацией. Они так показывают свою солидарность. Мы на это сильно внимания не обращаем, потому что у нас есть свои цели», --прокомментировала парламентарий.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.