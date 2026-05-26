Популярный российский комик рассказал о жизни после развода

Комик Дмитрий Позов допустил воссоединение с женой Екатериной после развода

Участник популярного российского шоу «Импровизаторы», комик Дмитрий Позов рассказал, как живет после развода с женой Екатериной, с которой они были вместе 15 лет. На эту тему он высказался в беседе с каналом «Вписка», ролик вышел на YouTube.

По словам юмориста, он живет на съемной квартире недалеко от семьи и места работы. Позов добавил, что после развода его жизнь кардинально изменилась в бытовом плане. «У тебя нет никакого понимания, что дальше, нет плана никакого. У меня до сих пор его особо нет, до сих пор я ничего не понимаю», — признался звезда «Импровизаторов».

В то же время Позов допустил воссоединение с женой. Комик заявил, что думает о том, не совершил ли он ошибку, расставшись с супругой, и испытывает чувство вины. «Может, мы когда-то снова будем вместе, может, уже никогда», — добавил он.

О том, что Позовы расстались, супруга юмориста сообщила в июне 2025 года. Она утвердительно ответила на вопрос подписчицы о том, развелись ли они. Также Позова заявила, что супруг преподал ей «жестокий урок», но подробностей не раскрывала. Позднее она уточнила, что не хотела разводиться.