19:22, 26 мая 2026Спорт

«Спартак» пригласили на изготовивший Кубок России завод в Гусь-Хрустальном
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Роман Шлуинский / ТАСС

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов на своей странице во «ВКонтакте» пригласил московский «Спартак» посетить Гусевской Хрустальный завод, где были изготовлены хрустальные детали Кубка России

По словам Соколова, в администрации города с особым трепетом отреагировали на то, что трофей пострадал. «Будем рады видеть делегацию красно-белых в столице стеклоделия России в юбилейный для нашего города год», — заявил чиновник.

Ране сообщалось, что «Спартак» получит новый Кубок России вместо разбитого. На изготовление трофея уйдет не менее трех недель. Стоимость кубка составит примерно 10 миллионов рублей.

Кубок России разбил футболист «Спартака» Пабло Солари после финального матча с «Краснодаром» 24 мая. Аргентинец взял в руки трофей и поднял его над головой. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

