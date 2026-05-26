Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 26 мая 2026Экономика

ВТБ запланировал резкое увеличение числа акций

Банк ВТБ запланировал размещение дополнительных шести миллиардов акций
Дмитрий Воронин

Фото: Семен Старикович / Коммерсантъ

ВТБ запланировал допэмиссию в объеме до 49 процентов обыкновенных акций, что соответствует примерно 6,29 миллиарда бумаг. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем «Ленте.ру».

Решение предложить общему собранию акционеров обсудить размещение акций по цене в размере 87 рублей за каждую принял Наблюдательный совет банка. Мероприятие, на котором среди прочего пойдет речь о резком увеличении числа акций ВТБ, состоится 30 июня.

Отмечается, что по итогам размещения, необходимого для масштабирования бизнеса, доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50 процентов. «Итоговый объем дополнительной эмиссии будет определен с учетом фактических потребностей Банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения», — отметили в ВТБ, подчеркнув, что участие в процедуре будет доступно как институциональным, так и розничным инвесторам, а для действующих акционеров законом предусмотрено преимущественное право приобретения.

Также Набсовет рекомендовал выплату дивидендов по акциям банка в размере 25 процентов от чистой прибыли за 2025 год, составившей около полутриллиона рублей. Выплата на каждую бумагу составит 9,71 рубля.

Акции ВТБ, которые к середине дня дорожали почти на 5 процентов, 90,8 рубля за единицу, но вечером перешли к падению, снижаясь на Мосбирже до 79,35 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok