ВТБ запланировал резкое увеличение числа акций

Банк ВТБ запланировал размещение дополнительных шести миллиардов акций

ВТБ запланировал допэмиссию в объеме до 49 процентов обыкновенных акций, что соответствует примерно 6,29 миллиарда бумаг. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем «Ленте.ру».

Решение предложить общему собранию акционеров обсудить размещение акций по цене в размере 87 рублей за каждую принял Наблюдательный совет банка. Мероприятие, на котором среди прочего пойдет речь о резком увеличении числа акций ВТБ, состоится 30 июня.

Отмечается, что по итогам размещения, необходимого для масштабирования бизнеса, доля государства в уставном капитале банка сохранится на уровне выше 50 процентов. «Итоговый объем дополнительной эмиссии будет определен с учетом фактических потребностей Банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения», — отметили в ВТБ, подчеркнув, что участие в процедуре будет доступно как институциональным, так и розничным инвесторам, а для действующих акционеров законом предусмотрено преимущественное право приобретения.

Также Набсовет рекомендовал выплату дивидендов по акциям банка в размере 25 процентов от чистой прибыли за 2025 год, составившей около полутриллиона рублей. Выплата на каждую бумагу составит 9,71 рубля.

Акции ВТБ, которые к середине дня дорожали почти на 5 процентов, 90,8 рубля за единицу, но вечером перешли к падению, снижаясь на Мосбирже до 79,35 рубля.