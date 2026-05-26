20:36, 26 мая 2026Мир

Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция стран Запада на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР) является «полным позором». Его слова приводит РИА Новости.

«Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

