Небензя сделал заявление о переговорах между Россией и Украиной

Небензя: Переговоры между Москвой и Киевом в настоящий момент не ведутся

Переговоры между Москвой и Киевом в настоящий момент не ведутся. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос об этом процессе.

«Переговоров нет. Мы представили свои условия. Ничего значимого не происходит», — подчеркнул Небензя.

Ранее Эстония выступила против посредничества Европейского союза (ЕС) в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы МИД страны Маргуса Цахкны, Евросоюз должен оказывать на Москву «еще большее давление».