В российском городе после пожара обрушился жилой дом

В Липецке частный дом обрушился после сильного пожара и звука взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций», — написал он.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Глава региона уточнил, что пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что в селе Юрьевка Омской области шесть человек стали жертвами пожара. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания. В результате огонь охватил площадь в 67 квадратных метров.