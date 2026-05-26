В российском городе после пожара обрушился жилой дом

20:53, 26 мая 2026

В Липецке частный дом обрушился после сильного пожара
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Липецке частный дом обрушился после сильного пожара и звука взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Липецке, на улице Баумана, произошел сильный пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций», — написал он.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Глава региона уточнил, что пожарные продолжают ликвидацию возгорания. Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что в селе Юрьевка Омской области шесть человек стали жертвами пожара. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания. В результате огонь охватил площадь в 67 квадратных метров.

