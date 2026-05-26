В московской воздушной зоне по представлению Генштаба установили особый режим полетов

В московской воздушной зоне по представлению Генштаба установили особый режим полетов, об этом сообщила Росавиация в канале в мессенджере «Макс».

Речь идет об особом режиме для полетов гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров в пределах московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России).

Представление от Минобороны РФ получили Минтранс и Росавиация. При этом регулярные и чартерные рейсы, а также другие виды перевозок, ограничения не затронут.

8 мая стало известно, что Росавиация отменила запрет на полеты на юг России.

