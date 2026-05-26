21:44, 26 мая 2026Мир

На Западе раскритиковали фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске

Политик Мема обвинил фон дер Ляйен в замалчивании трагедии в Старобельске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Raquel Cunha / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается и дальше оказывать давление на Россию, однако не хочет замечать теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. На это обратил внимание финский политик Армандо Мема в социальной сети X.

«Я не услышал от нее ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске. Это четко демонстрирует двойные стандарты ЕС в отношении международного права и прав человека», — написал политик.

Он также высказался и о кандидатуре переговорщика от Европы по урегулированию на Украине. По его мнению, им должен стать политический оппонент фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии анонсировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

