На Западе раскритиковали фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске

Политик Мема обвинил фон дер Ляйен в замалчивании трагедии в Старобельске

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается и дальше оказывать давление на Россию, однако не хочет замечать теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. На это обратил внимание финский политик Армандо Мема в социальной сети X.

«Я не услышал от нее ни слова осуждения атаки ВСУ в Старобельске. Это четко демонстрирует двойные стандарты ЕС в отношении международного права и прав человека», — написал политик.

Он также высказался и о кандидатуре переговорщика от Европы по урегулированию на Украине. По его мнению, им должен стать политический оппонент фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии анонсировала 21-й пакет санкций Евросоюза против России.