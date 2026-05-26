ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

По данным газеты Wall Street Journal (WSJ), ВМС США снова начали сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив.
«Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», — отмечает газета.
Как сообщает газета, в ближайшие дни ВМС США намерены обеспечить проход через Ормузский пролив примерно десяти судов, среди которых супертанкеры и контейнеровозы.
Ранее сообщалось, что Иран не станет делать платным проход через Ормузский пролив, но суда возьмут на себя операционные расходы — технические услуги, связанные с безопасностью на море, охрану окружающей среды и управление судоходством.