22:49, 26 мая 2026

Россиян предупредили о последствиях самовольной установки камеры в подъезде

Полина Кислицына (Редактор)

Самовольная установка камеры видеонаблюдения на лестничных площадках в подъезде нарушает права жильцов. О последствиях этого действия россиян предупредила адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам юриста, если устройство охватывает не только дверь установивших его собственников, но и соседние, это является вторжением в частную жизнь других граждан, а также нарушением права на защиту персональных данных. Помимо этого, специалист напомнила, что лестничная площадка, стены и коридор по закону относятся к общему имуществу, так что вешать камеру в подъезде без согласия всех собственников либо по решению общего собрания запрещено.

«За подобные нарушения законодательство предусматривает несколько видов ответственности: уголовную — за вторжение в частную жизнь (до 200 тысяч рублей штрафа или до двух лет тюрьмы, статья 137 Уголовного кодекса РФ); и административную — за незаконную обработку персональных данных (6-15 тысяч рублей, статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ)», — поделилась информацией Атаханова.

Тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, адвокат порекомендовала сначала поговорить с соседом. В случае, если тот откажется решить вопрос мирным путем, ему можно направить письменное требование о демонтаже оборудования и параллельно пожаловаться на него в управляющую компанию. Следующие шаги при отсутствии результата — заявление в полицию и гражданско-правовой иск в суд. Юрист добавила, что в этом случае гражданин может потребовать компенсацию морального вреда за вторжение в частную жизнь. «Судебная практика показывает, что суды довольно часто обязывают демонтировать камеры, если они направлены на двери чужих квартир», — заключила она.

Ранее доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан дал россиянам советы по борьбе с курящими соседями.

