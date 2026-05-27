23:36, 26 мая 2026Россия

В России назвали истинную цель борьбы Украины

Пушков: Украина борется не за независимость, а за то, чтобы стать частью Запада
Алексей Полянский

Алексей Полянский

Истинная цель борьбы Украины — это переход в сферу господства Запада, однако западные СМИ пытаются преподнести это как борьбу за независимость. На это указал сенатор Алексей Пушков, передает ТАСС.

«Какая независимость? Это переход Украины не просто в сферу влияния, а в сферу господства Запада. <...> Украина борется не за суверенитет, <...> борется за то, чтобы стать частью Запада», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что, в частности, Киев хочет стать ударным плацдармом против России.

При этом, считает Пушков, говорить о суверенитете Украины сейчас нельзя в том числе и по той причине, что примерно 60 процентов ее бюджета — это западная помощь.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта.

