В Госдуме заявили о намеренных ударах Украины по мирным жителям из-за поражений

Депутаты Госдумы считают, что власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским на фоне неудач на фронте сознательно усиливают атаки против мирных жителей, используя террористические методы. Это следует из проекта обращения.

«Режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что удар по гражданскому объекту был нанесен ночью, когда студенты в общежитии спали, что, по мнению авторов заявления, указывает на умышленный характер действий организаторов и исполнителей этого преступления, не имеющего срока давности.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.