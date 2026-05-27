00:33, 27 мая 2026

Бывший супруг «золотой судьи» попытался вывести активы на миллиард рублей

Марина Совина
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

После прекращения полномочий судьи у Елены Хахалевой и возбуждения против нее уголовного дела ее бывший муж Роберт Хахалев пытался перевести за рубеж активы стоимостью свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам представителя Генпрокуратуры, после этого Хахалев предпринял попытку вывести активы в иностранные юрисдикции.

В ведомстве утверждают, что в 2022 году он по фиктивным договорам купли-продажи переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское», чтобы создать видимость законного происхождения средств на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Бывшую судью Елену Хахалеву обвинили в мошенничестве в 2021 году, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск. Генпрокуратура требует обратить в доход государства ее активы и активы ее родственников.

