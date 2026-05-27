Пленный Соколенко: Командование батальона бригады ВСУ сбежало с позиций

Командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ сбежало с позиций, бросив своих военнослужащих на славянско-краматорском направлении. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Сергей Соколенко.

Украинский военнослужащий попал в плен к бойцам 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг». По словам Соколенко, он около трех месяцев находился на позициях, а командование батальона обещало в течение месяца отправить его и еще одного военного в тыл. Однако после удара российских сил по месту расположения комбата командиры покинули позиции, оставив солдат на передовой.

«Командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало», — рассказал собеседник агентства.

Пленный заявил, что командование было осведомлено об их окружении. По его словам, когда он предложил сослуживцу сдаться, понимая, что эвакуации не будет, тот начал угрожать, сказав, что скорее застрелит его, а затем покончит с собой.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.