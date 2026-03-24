06:39, 24 марта 2026Бывший СССР

Пленный рассказал об угрозах расстрелом пытавшимся сбежать мобилизованным

РИА Новости: Мобилизованным в ВСУ угрожали расстрелом за побег
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Литвин в беседе с РИА Новости.

«Знаю такие случаи, когда по ним (мобилизованным) стреляли. Их привозили на полигон, если они хотели убежать, их брали, ставили к стенке и стреляли по ним», — рассказал Литвин.

По его словам, руководство полигона угрожало мобилизованным настоящим расстрелом в случае повторного побега.

Ранее Литвин рассказал, бывших заключенных, мобилизованных в ВСУ, после попытки побега поймали и избили битами.

