05:25, 1 июня 2026

Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа созвонился с американским лидером Дональдом Трампом 31 мая и выдвинул одно предложение. Об этом сообщает Anadolu.

Главы государств обсудили возможности поддержки восстановления Сирии. В процессе аш-Шараа подчеркнул, что отмена Вашингтоном всех санкций в отношении страны поспособствовала бы экономическому подъему. Трамп же указал на необходимость поддерживать стабильность в регионе.

Кроме того, президент Соединенных Штатов призвал уделить особое внимание дипломатии, чтобы укрепить безопасность и предотвратить эскалацию.

В мае 2025 года власти Евросоюза объявили о планах снять все санкции с Сирии. «Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — аргументировала это решение глава евродипломатии Кая Каллас.

