06:07, 1 июня 2026

Нефть подорожала на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

На фоне неопределенности по сделке США и Ирана нефть подорожала на один-три процента после открытия торгов. Об этом сообщило РИА Новости на основе данных торгов.

В частности, августовские фьючерсы нефти марки Brent выросли на 1,42 процента и достигла 93,36 доллара за баррель. Кроме того, июньские фьючерсы WTI подорожали на 2,62 процента — до 89,65 доллара за баррель.

28 мая сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.

