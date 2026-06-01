Нефть подорожала на фоне неопределенности в переговорах США и Ирана

На фоне неопределенности по сделке США и Ирана нефть подорожала на один-три процента после открытия торгов. Об этом сообщило РИА Новости на основе данных торгов.

В частности, августовские фьючерсы нефти марки Brent выросли на 1,42 процента и достигла 93,36 доллара за баррель. Кроме того, июньские фьючерсы WTI подорожали на 2,62 процента — до 89,65 доллара за баррель.

28 мая сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.