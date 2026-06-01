Россия
06:54, 1 июня 2026

Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Самый большой корабль ВМФ России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота, передает РИА Новости.

Там уточнили, что в ходе зимнего обучения в состав флота включили морской тральщик «Полярный».

«Адмирал Нахимов» стал самым большим надводным судном в составе российского ВМФ. Его водоизмещение составляет свыше 25 тысяч тонн, также у него есть ядерная энергетическая установка. Корабль может поражать крупные надводные цели, а также обеспечивать противовоздушную и противолодочную оборону.

Ранее американский журнал The National Interest (TNI) сообщал, что «Адмирал Нахимов», находящийся на испытаниях после модернизации, скорее всего победит американский перспективный линкор типа Trump. Все дело в наличии у первого передового комплекса гиперзвуковых вооружений и систем ПВО.

