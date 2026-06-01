Стало известно о мощном ответе США Ирану за уничтожение американского беспилотника

CENTCOM: США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления дронами

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в выходные американские военные нанесли удары в целях самообороны по иранскому радару и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в населенном пункте Гарук и на острове Кешм. Об этом сообщает РИА Новости.

В командовании пояснили, что удары стали ответом на «агрессивные действия Ирана», включая уничтожение американского MQ-1, действовавшего над международными водами.

Американские истребители оперативно уничтожили иранские средства противовоздушной обороны (ПВО), наземный пункт управления и два ударных беспилотника одноразового действия, которые, по данным CENTCOM, представляли явную угрозу для судов в региональных водах. Сообщается, что никто из военнослужащих США не пострадал.

Ранее сенатор-демократ Крис Кунс в эфире Fox News заявил, что Иран укрепил свои позиции за три месяца войны с Соединенными Штатами.