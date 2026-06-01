09:55, 1 июня 2026

Бывший муж Лерчек попросил отменить приговор и выпустить его из СИЗО

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве экс-муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, бывший муж Лерчек Артем Чекалин попросил оправдать его и отменить приговор. Об этом желании заявил адвокат Валерии — Константин Третьяков. В апреле этого года он был признан виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам.

До этого сообщалось, что Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей. По словам его адвоката, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Чекалин получил приговор в середине апреля. Помимо срока в колонии, ему был назначен штраф в размере 194 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек.

