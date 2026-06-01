12:13, 1 июня 2026Экономика

Ввозить рыбу в Россию разрешили только двум компаниям Армении

Россельхознадзор: С 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы
Вячеслав Агапов

Фото: Айсылу Габдуллина / Фотобанк Лори

С 2 июня Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию. О запрете поставок со ссылкой на заявление Россельхознадзора сообщает ТАСС.

С 21 по 27 мая 2026 года ведомство устроило проверку рыбоперерабатывающих предприятий Армении и посетило фермы по содержанию и разведению форели. Половина производителей при этом отказались от проверки. По итогам проверки ввозить рыбу в Россию разрешили лишь двум компаниям — но только при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

«По результатам инспекции с 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — заявили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор с 30 мая временно ограничил ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Экономист Максим Чирков отмечал, что поставщики из постсоветской страны в гораздо большей степени зависят от рынка РФ, чем российские продуктовые сети от армянских экспортеров.

