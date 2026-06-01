Макрон заявил о задержании следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор»

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали в Атлантическом океане следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной следовавший из России нефтяной танкер, на который распространяются международные санкции, — "Тагор". Наша решимость неизменна и абсолютна», — написал французский лидер в соцсети X.

Французский президент также опубликовал видео задержания танкера. По его словам, задержание танкера было якобы произведено «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом», — написал французский лидер.

Задержанный Францией танкер шел из Мурманска

Морская префектура по Атлантическому региону Французской Республики заявила, что нефтяной танкер, задержанный ВМС Франции в Атлантическом океане, следовал из Мурманска.

«31 мая 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, более чем в 400 морских милях к западу от крайней точки Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска», — отмечается в тексте сообщения.

Уточнялось, что на борт судна прибыла инспекционная группа, которая обвинила моряков в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Затем танкер сопроводили французским флотом к месту стоянки для проведения дальнейшей проверки.

Военнослужащий ВМС Франции наблюдает за нефтяным танкером, связанным с Россией Фото: Marine Nationale / Handout via Reuters

Посольство России высказалось о задержании танкера

Посольство России в Париже заявило, что капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы Франции, мог быть россиянин.

«По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера "Тагор" является российский гражданин», — сообщили агентству в дипмиссии.

РИА Новости также сообщило, что Франция не уведомила российскую сторону о задержании танкера. Посольство запросило у Парижа информацию о наличии россиян на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответ.

Кремль назвал незаконным задержание танкера

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявил, что Россия считает незаконным задержание танкера «Тагор» Францией. По словам представителя Кремля, это граничит с пиратством.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва не согласна с утверждением, что якобы танкер был задержан в полном соответствии с международным правом.