14:49, 1 июня 2026Экономика

Известная актриса решила стать фермером

Актриса Эвелина Бледанс купила землю в Крыму для фермерства
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс купила 10 гектаров земли в Крыму и начала заниматься фермерским хозяйством. Об этом она рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

«У меня фермерское хозяйство зарегистрировано. Уже две гектара персикового сада, два гектара винограда столового, вкуснейшего. Я теперь ухожу на землю, на сельхоз», — уточнила Бледанс. Она добавила, что добраться до Крыма можно быстрее, чем кажется.

Актриса собирается провести на участке большую часть лета. Она отметила, что пока не обзавелась домом, так как продолжает выплачивать долги за землю. В будущем артистка хочет начать производить сладости. «Я подвела 150 киловатт света… Но это же Крым, моя земля, я родилась там. Я на своем примере покажу, как буду пахать на своих садах и стану от этого еще красивее и стройнее», — заключила телеведущая.

Ранее телеведущий Влад Кадони рассказал, как разозлил соседей борщевиком на своем дачном участке.

