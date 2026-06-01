76-летняя Бабкина раскрыла секрет своей бодрости

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина назвала любовь главным секретом своей бодрости. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Любовь! Вот и все. Потому что надо любить все то, что тебя окружает», — рассказала 76-летняя певица.

Исполнительница добавила, что поддерживать хорошее самочувствие ей также помогают душ, полноценный сон и соблюдение водного баланса. Она подчеркнула, что не нужно жаловаться на неприятные обстоятельства, поскольку причины следует искать в самом себе.

Ранее Бабкина назвала поддержку участников специальной военной операции (СВО) со стороны деятелей культуры вопросом совести и внутреннего долга. Певица добавила, что не считает поездки в зону СВО обязательными для каждого артиста, поскольку у всех разная «мера ответственности».