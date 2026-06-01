Психиатр перечислил студентам признаки выгорания

Врач Дикарев: Усталость и плаксивость у студентов указывают на выгорание в учебе

Эмоциональное выгорание может случиться не только у офисных работников, но и у школьников и студентов, предупредил психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев. Признаки нервного истощения он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что о выгорании могут говорить постоянная усталость, которая сохраняется даже после сна, раздражительность по пустякам, плаксивость или ощущение «онемения». Такое состояние молодые люди описывают словосочетанием «выжатый как лимон», уточнил специалист.

На выгорание также может указывать снижение успеваемости, добавил Дикарев. По его словам, у эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение собственной некомпетентности, «синдром самозванца». В результате концентрация падает, память ухудшается, простые задания требуют невероятных усилий, но даже хорошие оценки не приносят удовлетворения.

«Кроме того, должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям, однокурсникам. У прежде старательного студента возникает чувство, что все это бессмысленно: "Зачем я это учу? Это никому не нужно"», — добавил врач.

