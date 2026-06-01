17:34, 1 июня 2026

Москвичей предупредили об аномальных выходных

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, Москву накроет волна аномального тепла. О температурах, превышающих климатическую норму, предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

С 2 по 4 июня в мегаполисе ожидается переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут варьироваться от плюс 10 до плюс 12 в Москве и от плюс 7 до плюс 12 — в области. В ночь на четверг потеплеет до плюс 12-14 и плюс 9-14 градусов соответственно, отметила синоптик.

Заметно теплее станет и днем. Во вторник, 2 июня, столбики термометров покажут плюс 19-21 градус, в среду — плюс 22-24 градуса, а в четверг — плюс 23-25 градусов. Завершиться рабочая неделя может небольшими дождями, но они не приведут к похолоданию — есть вероятность, что воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

«То есть температура воздуха уже к выходным будет превышать климатическую норму где-то на 1,5 градуса», — заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в первую неделю лета жителям Москвы жары ждать не стоит.

