18:35, 1 июня 2026

На Западе высказались об усиленном давлении на Зеленского из-за коррупционного скандала

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

На украинского лидера Владимира Зеленского оказывают давление из-за расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой», — говорится в материале.

По данным издания, положение Зеленского остается сложным, несмотря на то, что украинское ведомство не выдвинуло ему конкретных обвинений.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что коррупционный скандал не закончится делом против Андрея Ермака. «Следующим этапом будет увольнение заместителей Буданова. Он будет заводить туда своих людей. Дальше будет атака на правительство», — отметил он.

