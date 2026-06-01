На Западе высказались об усиленном давлении на Зеленского из-за коррупционного скандала

NYT: На Зеленского усилили давление из-за расследования НАБУ против Ермака

На украинского лидера Владимира Зеленского оказывают давление из-за расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Это дело создает дополнительное политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года. Он принес не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также нажим из Вашингтона: США требовали закончить конфликт чуть ли не любой ценой», — говорится в материале.

По данным издания, положение Зеленского остается сложным, несмотря на то, что украинское ведомство не выдвинуло ему конкретных обвинений.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что коррупционный скандал не закончится делом против Андрея Ермака. «Следующим этапом будет увольнение заместителей Буданова. Он будет заводить туда своих людей. Дальше будет атака на правительство», — отметил он.