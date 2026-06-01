Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 1 июня 2026Экономика

В России упал спрос на некоторые украшения

«Чек Индекс»: Число покупок ювелирных изделий и бижутерии упало на 10 %
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В январе-апреле 2026 года в России снизился спрос на ювелирные изделия и бижутерию, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной аналитическим ресурсом «Чек Индекс».

Изучив ситуацию в онлайне, офлайне, а также сетевой и несетевой рознице, эксперты пришли к выводу, что медианный чек на данную продукцию составил 13 440 рублей, что на 12 процентов выше, чем в прошлом году. При этом число покупок снизилось на 10 процентов.

На фоне высокой базы прошлого года и общего падения потребительской активности продажи ювелирных изделий и бижутерии демонстрируют замедление, что наиболее остро ощущается в офлайн-каналах.

Отмечается, что единственным драйвером рынка остался онлайн-сегмент, куда продолжает мигрировать аудитория из традиционной розницы. При этом из-за дороговизны золота растет интерес к серебряным изделиям.

В конце января заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал женихов покупать невестам настоящие бриллианты, а не искусственные. Он аргументировал это тем, что через 20 лет жена может подать на развод, припомнив мужу дешевый подарок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

    Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

    В Подмосковье начался супергрибной сезон

    Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

    В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

    Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

    Появились новые подробности о поиске Усольцевых

    Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

    Буданов анонсировал визит США в Киев и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok