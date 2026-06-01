В России упал спрос на некоторые украшения

«Чек Индекс»: Число покупок ювелирных изделий и бижутерии упало на 10 %

В январе-апреле 2026 года в России снизился спрос на ювелирные изделия и бижутерию, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной аналитическим ресурсом «Чек Индекс».

Изучив ситуацию в онлайне, офлайне, а также сетевой и несетевой рознице, эксперты пришли к выводу, что медианный чек на данную продукцию составил 13 440 рублей, что на 12 процентов выше, чем в прошлом году. При этом число покупок снизилось на 10 процентов.

На фоне высокой базы прошлого года и общего падения потребительской активности продажи ювелирных изделий и бижутерии демонстрируют замедление, что наиболее остро ощущается в офлайн-каналах.

Отмечается, что единственным драйвером рынка остался онлайн-сегмент, куда продолжает мигрировать аудитория из традиционной розницы. При этом из-за дороговизны золота растет интерес к серебряным изделиям.

В конце января заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал женихов покупать невестам настоящие бриллианты, а не искусственные. Он аргументировал это тем, что через 20 лет жена может подать на развод, припомнив мужу дешевый подарок.