20:00, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

Украинский блогер Шевцов возмутился из-за идеи США сделать банкноту с Трампом
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Популярный в России украинский блогер Алексей Шевцов, известный как itpedia, возмутился из-за идеи администрации президента США Дональда Трампа сделать банкноту с портретом политика. Мнением блогер поделился в Telegram-канале.

«Это, конечно, полная шизофазия, дурдом, палата», — раскритиковал Шевцов задумку Белого дома. Блогер также напомнил, что текущий срок Трампа должен стать последним (согласно конституции США один и тот же человек не может избираться на пост президента более двух сроков —прим. «Ленты.ру»), и порадовался этому.

О том, что администрация Трампа задумалась о выпуске банкноты с его портретом, заявила газета The Washington Post (WP). Как утверждалось в материале, речь идет о купюре номиналом 250 долларов.

Ранее Шевцов раскрыл переживания украинцев из-за того, что власти страны рассматривают идею завезти мигрантов. По словам блогера, жители страны испытывают страх, тревожность и злость из-за задумки властей.

