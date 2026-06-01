Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

Украинский блогер Шевцов возмутился из-за идеи США сделать банкноту с Трампом

Популярный в России украинский блогер Алексей Шевцов, известный как itpedia, возмутился из-за идеи администрации президента США Дональда Трампа сделать банкноту с портретом политика. Мнением блогер поделился в Telegram-канале.

«Это, конечно, полная шизофазия, дурдом, палата», — раскритиковал Шевцов задумку Белого дома. Блогер также напомнил, что текущий срок Трампа должен стать последним (согласно конституции США один и тот же человек не может избираться на пост президента более двух сроков —прим. «Ленты.ру»), и порадовался этому.

О том, что администрация Трампа задумалась о выпуске банкноты с его портретом, заявила газета The Washington Post (WP). Как утверждалось в материале, речь идет о купюре номиналом 250 долларов.

