Буданов заявил о желании Зеленского прекратить боевые действия до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы, сообщил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Это на самом деле его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины», — заявил Буданов.

Он также выразил мнение, что данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной. Наряду с этим Буданов заявил, что американская делегация посетит Киев и Москву.

В Киеве допустили, что конфликт может закончиться до выборов в Конгресс США

Также в офисе президента Украины допустили, что конфликт якобы может быть прекращен до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. О новых сроках по прекращению боевых действий со ссылкой на источники в украинской власти сообщило издание «РБК-Украина».

«На Банковой предполагают, что горячую фазу войны в Украине попытаются "успокоить" до выборов в Конгресс США в этом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за риска поражения Республиканской партии США на выборах американский президент Дональд Трамп может серьезно заняться украинским вопросом.

Буданов назвал оружие опаснее «Орешника» для Украины

Буданов также заявил, что у России есть более опасное для Украины оружие, чем ракетный комплекс «Орешник».

«У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты», — сообщил он.

До этого Зеленский заявил о якобы подготовке Россией ракетно-дроновых ударов по украинским центрам принятия решений. «Специалисты Главного разведывательного управления Министерства обороны получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений"», — сообщил украинский лидер.

По его словам, в список якобы вошли почти 20 политических центров и военных объектов.

Ранее Буданов высказался о ядерном ударе по Украине. Глава офиса президента Украины сделал заявление, что Россия имеет возможность нанести ядерный удар по Украине, но Киев не видит признаков подготовки такой атаки. «У России есть все возможности для нанесения ядерного удара в любой момент и с любого расстояния. Ее ядерный потенциал позволяет выполнить эту задачу. (...) Я не вижу никаких признаков подготовки к ядерному удару», — заявил чиновник.

Кремль высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) назвать невозможно.

«Что касается сроков, я думаю, что и вы, и все другие коллеги поймут, что называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. (...) Так никогда не делается. И я этого делать не буду», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя некоторые контакты сохраняются. Путин подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога и никогда не отказывалась от него.

Он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению конфликта. «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», — высказался российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен набраться смелости для заключения мира с Россией. Пока он этого не сделает, спецоперация будет продолжаться. Как подчеркнул представитель Кремля, России нужен устойчивый мир, который может наступить, когда будут обеспечены ее интересы, а также когда будут достигнуты цели, которые ставились с самого начала.