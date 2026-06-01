Путин высказался о решении Киева придать новое качество украинскому конфликту

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту новое качество. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор», — высказался Путин.

Ранее российский президент назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты.

22 мая ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании в тот момент находились 86 подростков. Атака унесла жизни 21 человека.