21:22, 1 июня 2026Россия

Путин высказался о решении Киева придать новое качество украинскому конфликту

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту новое качество. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор», — высказался Путин.

Ранее российский президент назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты.

22 мая ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании в тот момент находились 86 подростков. Атака унесла жизни 21 человека.

