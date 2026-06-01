22:17, 1 июня 2026

Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

Марина Совина
Фото: Unsplash.com

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает RMF24.

Дипломат вернул награду, врученную ему президентом Владимиром Зеленским в 2022 году, отмечает издание.

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА». В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

