Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает RMF24.

Дипломат вернул награду, врученную ему президентом Владимиром Зеленским в 2022 году, отмечает издание.

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА». В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

