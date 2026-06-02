22:56, 1 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе допустили бунт против Зеленского при одном условии

Христофору: Зеленского ждет бунт, если он не будет поддерживать радикалов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать украинских неонацистов, так как иначе они поднимут бунт против него. С такой точкой зрения выступил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«У Зеленского, честно говоря, нет выбора. Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним ... Нельзя допустить, чтобы бандиты обернулись против "Зеленого Гоблина". Для него это станет концом», — сказал журналист.

Христофору подчеркнул, что радикалы могут совершить нападение на Зеленского, если он прекратит их поддержку.

Ранее Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) . «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.

