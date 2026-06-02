В США призвали установить хорошие отношения с Россией

Экс-член Конгресса Тейлор Грин призвала США дружить с Россией

США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером. С такой точкой зрения в социальной сети X выступила экс-член Конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Нам следует быть друзьями, союзниками и торговыми партнерами с Россией. И нам следует вести себя намного более дружелюбно по отношению к остальному мировому сообществу», — написала политик. Она также призвала тратить деньги налогоплательщиков на благо американцев, а не лезть в войны за рубежом.

Ранее Тейлор Грин заявила, что США ждет революция, если американский лидер Дональд Трамп решит отправить военных в Иран.