00:58, 2 июня 2026Мир

В США призвали установить хорошие отношения с Россией

Экс-член Конгресса Тейлор Грин призвала США дружить с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США следует установить хорошие отношения с Россией, быть для нее другом и торговым партнером. С такой точкой зрения в социальной сети X выступила экс-член Конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Нам следует быть друзьями, союзниками и торговыми партнерами с Россией. И нам следует вести себя намного более дружелюбно по отношению к остальному мировому сообществу», — написала политик. Она также призвала тратить деньги налогоплательщиков на благо американцев, а не лезть в войны за рубежом.

Ранее Тейлор Грин заявила, что США ждет революция, если американский лидер Дональд Трамп решит отправить военных в Иран.

