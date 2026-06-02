Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

На Украине раздались взрывы сразу в нескольких городах

После объявления о возможной массированной атаке на Украину сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По его данным, взрывы раздались в Харькове и Днепре. Кроме того, звуки взрывов слышны и на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Запорожья. Подробности не приводятся, информация о разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали массированную атаку на Украину. Как следует из мониторинговых данных противника, ожидаются удары ракетами «Калибр» и «Кинжал».