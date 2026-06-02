Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:33, 2 июня 2026Бывший СССР

Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

На Украине раздались взрывы сразу в нескольких городах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После объявления о возможной массированной атаке на Украину сразу в нескольких украинских городах прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По его данным, взрывы раздались в Харькове и Днепре. Кроме того, звуки взрывов слышны и на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Запорожья. Подробности не приводятся, информация о разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали массированную атаку на Украину. Как следует из мониторинговых данных противника, ожидаются удары ракетами «Калибр» и «Кинжал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

    55-летняя телеведущая вызвала споры в сети из-за фигуры в прозрачном топе

    Опознанный как мастер по ресницам сотрудник ТЦК сменил пол

    В Германии назвали возвращением к варварству разворот Берлина к русофобии

    Иран атаковал принадлежащее США и Израилю судно

    В Раде заявили о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину

    Уролог рассказал о пациенте с жалобой на исчезновение пениса

    В США призвали установить хорошие отношения с Россией

    Трамп оценил сроки достижения сделки с Ираном

    Россия отреагировала на задержание французскими военными танкера Tagor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok