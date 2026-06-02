02:30, 2 июня 2026

Доктор Мясников раскрыл правила контролирующей давление диеты

Врач Мясников заявил, что гипертоникам нужно включать в рацион овощи и молочные продукты
Мария Большакова

Фото: Fedosenko Daryna / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о диете, с помощью которой можно контролировать давление. Ее правила доктор раскрыл в выпуске, который доступен на платформе «Смотрим».

«Диета, контролирующая давление, (...) основана на большом количестве овощей, фруктов. Птица, рыба, молочные продукты», — рассказал доктор.

Также врач порекомендовал включать в рацион цельнозерновой хлеб, бобовые, содержащие полезный для гипертоников растительный белок, а также продукты с калием.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала популярный суп, который снижает давление и улучшает работу сердца. По словам специалистки, таким эффектом обладает борщ благодаря содержащейся в нем свекле.

До этого кардиолог Герман Гандельман назвал другое блюдо, снижающее уровень артериального давления. Он заявил, что таким свойством обладают суточные щи.

